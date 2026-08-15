/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மண்டல சிலம்பம் அரசு பள்ளி முதலிடம்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:35 AM
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ஆத்துார்: சேலம் மாவட்ட பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், ஆத்துாரில் கடந்த, 11ல் மண்டல அளவில் சிலம்ப போட்டி நடந்தது.
அதில் கூலமேடு ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி மாணவியர் கனிஷ்கா, கம்பு சண்டையில் முதலிடம்; சுபஸ்ரீ, இரட்டைக்கம்பு வீச்சில் முதலிடம்; உத்ராஸ்ரீ ஒற்றைக்கம்பு போட்டியில், 2ம் இடம் பிடித்து, மாவட்ட போட்டிக்கு தேர்வாகினர். அந்த மாண-வியர், பயிற்சி அளித்த ஆசிரியர் சுரேஷ்குமாரை, நேற்று தலைமை ஆசிரியை சீதாலட்சுமி, பள்ளி மேலாண் குழுவினர் பாராட்டினர். தொடர்ந்து, 80வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, காகிதத்தால் ஆன தேசிய கொடியை செய்து, '80' வடிவில் அமர்ந்து தேசியக்கொடி ஏந்தி யோகாசனம் செய்தனர்.