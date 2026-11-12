மாரியம்மன் கோவில்களில் மண்டல பூஜை வழிபாடு

ADDED : நவ 07, 2026 03:18 AM
ஆத்துார்: ஆத்துார், கொத்தாம்பாடி, சின்ன மாரியம்மன் கோவிலில், கடந்த அக்., 25ல் கும்பாபிேஷகம் நடந்தது. தினமும் சின்ன மாரியம்மனுக்கு பல்வேறு அபிஷேகம், தீபாராதனை நடந்து முடிந்த நிலையில், மண்டல பூஜையை ஒட்டி யாக பூஜை நேற்று நடந்தது.
மூலவர் சின்னமாரியம்மன் புஷ்ப அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தார். பெண்கள், அம்மன் பாடல்களை பாடி கும்மியடித்து தரிசனம் செய்தனர். அதேபோல் அப்பமசமுத்திரம் மகா சக்தி மாரியம்மன் கோவிலில் மண்டல பூஜையை ஒட்டி, 108 வலம்புரி சங்காபிஷேகம், தீர்த்தக்குடம், யாகசாலையில் வைத்து சிறப்பு யாக பூஜை நடந்தது. பின் தீர்த்த கலசத்தை எடுத்து, கோவில் வளாகத்தில் சுற்றி வந்து மாரியம்மனுக்கு புனித நீர் மற்றும் 108 வலம்புரி சங்க அபிஷேகம் ஊற்றி பூஜை நடந்தது. ஏரளாமான பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.
ஓராண்டு நிறைவு
ஆத்துார் வெள்ளப்பிள்ளையார் கோவிலில், கும்பாபிேஷக விழா நடந்து ஓராண்டு நிறைவு பெற்றதை ஒட்டி, லம்வத்சராபிேஷக பூஜை நடந்தது. மூலவர் தங்க கவசம், புஷ்ப அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தார். பின் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மாலை திருவீதி உலா
நடந்தது. தலைவர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட
அறங்காவலர் குழுவினர், செயல் அலுவலர் சங்கர்
உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.