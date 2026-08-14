மாரியம்மன் கோவில் தேரோட்டம் கோலாகலம்

ADDED : ஆக 13, 2026 02:55 AM
ஆத்துார்: ஆத்துார் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, வசிஷ்ட நதி தென்கரையில் பெரிய மாரியம்மன், செல்லியம்மன், விநாயகர், ஐயனார் உள்-ளிட்ட கோவில்கள் உள்ளன. அதன் ஆடி தேர் திருவிழா, சக்தி அழைத்தலுடன் கடந்த ஜூலை, 20ல் தொடங்கியது. கடந்த, 10 நள்ளிரவு, ஐயனார் சுவாமி, வெள்ளை குதிரையுடன் தேர் திரு-விழா நடந்தது. நேற்று முன்தினம் செல்லியம்மன், பெரிய மாரி-யம்மன் சுவாமிக்கு கலச பூஜை நடந்தது.
தொடர்ந்து நேற்று மதியம், 25 அடி உயர தேரில், செல்லி-யம்மன், மாரியம்மன் புஷ்ப அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினர். தொடர்ந்து, அ.தி.மு.க.,வின் சேலம் புறநகர் மாவட்ட செயலர் இளங்கோவன், ஆத்துார் எம்.எல்.ஏ., ஜெயசங்கரன், மாவட்ட அறங்காவலர் குழு முன்னாள் தலைவர் மோகன், விழா குழு-வினர் ஆகியோர், தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தொடங்கி வைத்தனர். இந்த தேர், தாயுமானவர் தெரு, கடை வீதி வழியே, கோவிலை அடைந்தது. ஏராளமான மக்கள் வழிபட்டனர்.'ஓம்சக்தி, பராசக்தி' கோஷம்
அதேபோல் ஆட்டையாம்பட்டி பெரிய மாரியம்மன் கோவில் ஆடித்
திருவிழாவை ஒட்டி, நேற்று அதிகாலை, 6:00 மணிக்கு எஸ்.பாப்-பாரப்பட்டி அருகே திருமணிமுத்தாற்றங்கரையில் உள்ள ஆத்துப்-பிள்ளையார் கோவிலில் இருந்து, ஏராளமான பக்தர்கள் ஈர உடை-யுடன் ஊர்வலமாக வந்து, கோவில் முன் அக்னி குண்டத்தில் இறங்கி, நேர்த்திக்கடனை நிறைவேற்றினர். மதியம், 12:00 மணிக்கு உற்சவர் மாரியம்மனை, சர்வ அலங்காரத்தில் தேரில் எழுந்தருளச்செய்தனர். சிறப்பு பூஜை செய்து, 3:30 மணிக்கு, ஏரா-ளமான பக்தர்கள், 'ஓம்சக்தி, பராசக்தி' கோஷம் முழங்க, வடம் பிடித்து தேரை முக்கிய வீதிகள் வழியே
இழுத்துச்சென்றனர்.