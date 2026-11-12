/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/திருவிழாவை ஒட்டி மாவிளக்கு ஊர்வலம்
ADDED : நவ 12, 2026 01:38 AM
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வனவாசி: நங்கவள்ளி அருகே வனவாசியில் சக்தி மாரியம்மன், வரசக்தி மாரியம்மன், சின்ன மாரியம்மன், பெரிய மாரியம்மன் கோவில்கள் உள்ளன. அதன் திருவிழாவை ஒட்டி, நேற்று முன்தினம் சக்தி அழைத்தல் நடந்தது.
நேற்று காலை, உருளுதண்டம் போடுதல், அக்னி கரகம், பூங்கரம், மாவிளக்கு ஊர்வலம் நடந்தது. சில கோவிலில் பக்தர்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபட்டனர். இன்று வண்டிவேடிக்கை, பூப்பல்லக்கில் அம்மன் வீதி உலா நடக்கிறது. நாளை மஞ்சள் நீராடுதலுடன் விழா நிறைவு பெறும்.