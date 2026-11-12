/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/துாய்மை பணியாளருக்கு மருத்துவ முகாம்
ADDED : நவ 12, 2026 01:41 AM
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மேட்டூர்: மேட்டூர் நகராட்சியில் நிரந்தர மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில், 154 துாய்மை பணியாளர் உள்ளனர்.
அவர்களுக்கு இலவச மருத்துவ பரிசோதனை முகாம் நேற்று காலை, நகராட்சி சமுதாய கூடத்தில் நடந்தது.
நகராட்சி கமிஷனர் சபாநாயகம் தலைமை வகித்தார். அதில் இரு மருத்துவர்கள், கண் பரிசோதனை, ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை, பெண் பணியாளர்களுக்கு மார்பகம் மற்றும் கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் அறிகுறி குறித்து பரிசோதனை செய்தனர். ஏற்பாடுகளை நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் சித்தேஸ்வரன், ஆய்வாளர்
பிரபாகரன் செய்திருந்தனர்.