/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சங்ககிரியில் நாளை தி.மு.க., கூட்டம்
ADDED : நவ 16, 2026 03:27 AM
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இடைப்பாடி: தி.மு.க.,வின் சேலம் மேற்கு மாவட்ட செயலர் செல்வகணபதி அறிக்கை:
சேலம் மேற்கு மாவட்ட அவசர செயற்குழு கூட்டம், நவ., 17ல்(நாளை), சங்ககிரி சரவணபவன் ஓட்டலில் நடக்க உள்ளது. அதில் எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி பிறந்தநாள், வாக்காளர் பட்-டியல் சுருக்கம், திருத்தம், கட்சி வளர்ச்சி பணி குறித்து, மாவட்ட அவைத்தலைவர் தங்கமுத்து தலைமையில் ஆலோசனை நடக்க உள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகிகள், தலைமை செயற்குழு, பொதுக்-குழு உறுப்பினர்கள், இன்னாள், முன்னாள் எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள், நகர, ஒன்றிய, பேரூர் செயலர்கள், கட்சி துணை அமைப்புகளின் மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் உள்பட அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும்.