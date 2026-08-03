'நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருதே' 44 ஆண்டுக்கு முன் படித்தவர்கள் உலக நண்பர்கள் தினத்தில் சந்திப்பு
'நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருதே' 44 ஆண்டுக்கு முன் படித்தவர்கள் உலக நண்பர்கள் தினத்தில் சந்திப்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 01:29 AM
இடைப்பாடி: உலக நண்பர்கள் தினத்தை ஒட்டி இடைப்பாடி அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், 1982ல், பத்தாம் வகுப்பு படித்த மாணவர்கள், 'ரியூனியன்' பெயரில் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை, நேற்று நடத்தினர். அதில், 44 ஆண்டுக்கு பின், 100க்கும் மேற்-பட்ட முன்னாள் மாணவர்கள், நுழைவாயிலில் இருந்து ஊர்வல-மாக பள்ளிக்குள் நுழைந்தனர். ஒருவரையொருவர் கட்டித்தழுவி நலம் விசாரித்தனர்.
பின், 'பொக்கிசமாக நெஞ்சில் புதைந்த நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருதே' என்ற பாடல் வரிக்கேற்ப, முன்னாள் மாண-வர்கள், பள்ளி வாழ்க்கை அனுபவங்கள், ஆசிரியர்களின் அன்பு, நண்பர்களுடனான மறக்க முடியாத நினைவுகள் உள்ளிட்ட-வற்றை பகிர்ந்துகொண்டனர்.முன்னாள் மாணவரான, தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை இடைநி-லைக்கல்வி இணை இயக்குனர் அய்யண்ணன் பேசுகையில், ''நமது பங்களிப்பில் குறைந்தபட்சம் 200 டேபிள், சேர் வழங்க வேண்டும் என சக நண்பர்களுக்கு கோரிக்கை விடுக்கிறேன்,'' என்றார்.
மேலும் அவர்களுக்கு கல்வி பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர்.