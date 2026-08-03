தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 'நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருதே' 44 ஆண்டுக்கு முன் படித்தவர்கள் உலக நண்பர்கள் தினத்தில் சந்திப்பு

'நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருதே' 44 ஆண்டுக்கு முன் படித்தவர்கள் உலக நண்பர்கள் தினத்தில் சந்திப்பு

'நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருதே' 44 ஆண்டுக்கு முன் படித்தவர்கள் உலக நண்பர்கள் தினத்தில் சந்திப்பு

ADDED : ஆக 03, 2026 01:29 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 03, 2026 01:29 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

இடைப்பாடி: உலக நண்பர்கள் தினத்தை ஒட்டி இடைப்பாடி அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில், 1982ல், பத்தாம் வகுப்பு படித்த மாணவர்கள், 'ரியூனியன்' பெயரில் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை, நேற்று நடத்தினர். அதில், 44 ஆண்டுக்கு பின், 100க்கும் மேற்-பட்ட முன்னாள் மாணவர்கள், நுழைவாயிலில் இருந்து ஊர்வல-மாக பள்ளிக்குள் நுழைந்தனர். ஒருவரையொருவர் கட்டித்தழுவி நலம் விசாரித்தனர்.

பின், 'பொக்கிசமாக நெஞ்சில் புதைந்த நினைவுகள் எல்லாம் ஞாபகம் வருதே' என்ற பாடல் வரிக்கேற்ப, முன்னாள் மாண-வர்கள், பள்ளி வாழ்க்கை அனுபவங்கள், ஆசிரியர்களின் அன்பு, நண்பர்களுடனான மறக்க முடியாத நினைவுகள் உள்ளிட்ட-வற்றை பகிர்ந்துகொண்டனர்.முன்னாள் மாணவரான, தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை இடைநி-லைக்கல்வி இணை இயக்குனர் அய்யண்ணன் பேசுகையில், ''நமது பங்களிப்பில் குறைந்தபட்சம் 200 டேபிள், சேர் வழங்க வேண்டும் என சக நண்பர்களுக்கு கோரிக்கை விடுக்கிறேன்,'' என்றார்.

மேலும் அவர்களுக்கு கல்வி பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us