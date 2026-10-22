மேட்டூர் அணையில் டெல்டா பாசனத்துக்கு 49 நாட்களில் 49 டி.எம்.சி., தண்ணீர் திறப்பு
மேட்டூர் அணையில் டெல்டா பாசனத்துக்கு 49 நாட்களில் 49 டி.எம்.சி., தண்ணீர் திறப்பு
ADDED : அக் 20, 2026 02:24 AM
மேட்டூர்: மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்-துக்கு கடந்த, 49 நாட்களில், 49 டி.எம்.சி., நீர் திறக்-கப்பட்டுள்ளது.
மேட்டூர் அணை மொத்த நீர்மட்டம், 120 அடி. கடந்த, மாதம் 1ல் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்துக்கு நீரை தமிழக முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார். கடந்த மாதம், 6ல் அணை நீர்-மட்டம், 92.39 அடியாக அதிகரித்தது. அதன் பின்பு நீர்வரத்தை விட திறப்பு கூடுதலாக இருந்ததால் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் படிப்படியாக குறைய துவங்கியது.கடந்த சில நாட்களாக தமிழக-கர்நாடகா எல்-லையிலுள்ள காவிரி நீர்
பிடிப்பு பகுதியில் தீவிரம் அடைந்த மழையால் நேற்று முன்தினம் காலை, 8:00 மணிக்கு, 433 கன-அடியாக இருந்த மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து நேற்று முன்தினம் மாலை, 4,738 கனஅடியா-கவும், நேற்று மாலை, 4,925 கனஅடியாகவும் அதி-கரித்தது.
டெல்டா மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்ததால் நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு, 8,000 கனஅடியாக இருந்த நீர்திறப்பு அன்று இரவு, 8:00 மணி முதல், 6,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்-டது. நேற்று மாலை, 4:00 மணிக்கு அணை நீர்-மட்டம், 55.19 அடியாகவும், நீர்இருப்பு, 21.23 டி.எம்.சி.,யாகவும் இருந்தது.
அணைக்கு கடந்த செப்.1 முதல் நேற்று வரை, 49 நாட்கள் வினாடிக்கு, 43.5 டி.எம்.சி., நீர் வந்துள்-ளது. இதில், 49 டி.எம்.சி., நீர் காவிரி மற்றும் கால்-வாயில் பாசனத்துக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கரையோர மாவட்ட மக்களின் குடிநீருக்-காக காவிரியில், 11.8 டி.எம்.சி., நீர் வெளியேற்-றப்பட்டுள்ளது.