தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மேட்டூர் அணையில் டெல்டா பாசனத்துக்கு 49 நாட்களில் 49 டி.எம்.சி., தண்ணீர் திறப்பு

மேட்டூர் அணையில் டெல்டா பாசனத்துக்கு 49 நாட்களில் 49 டி.எம்.சி., தண்ணீர் திறப்பு

மேட்டூர் அணையில் டெல்டா பாசனத்துக்கு 49 நாட்களில் 49 டி.எம்.சி., தண்ணீர் திறப்பு

ADDED : அக் 20, 2026 02:24 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 20, 2026 02:24 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மேட்டூர்: மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்-துக்கு கடந்த, 49 நாட்களில், 49 டி.எம்.சி., நீர் திறக்-கப்பட்டுள்ளது.

மேட்டூர் அணை மொத்த நீர்மட்டம், 120 அடி. கடந்த, மாதம் 1ல் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்துக்கு நீரை தமிழக முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார். கடந்த மாதம், 6ல் அணை நீர்-மட்டம், 92.39 அடியாக அதிகரித்தது. அதன் பின்பு நீர்வரத்தை விட திறப்பு கூடுதலாக இருந்ததால் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் படிப்படியாக குறைய துவங்கியது.கடந்த சில நாட்களாக தமிழக-கர்நாடகா எல்-லையிலுள்ள காவிரி நீர்

பிடிப்பு பகுதியில் தீவிரம் அடைந்த மழையால் நேற்று முன்தினம் காலை, 8:00 மணிக்கு, 433 கன-அடியாக இருந்த மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து நேற்று முன்தினம் மாலை, 4,738 கனஅடியா-கவும், நேற்று மாலை, 4,925 கனஅடியாகவும் அதி-கரித்தது.

டெல்டா மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்ததால் நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு, 8,000 கனஅடியாக இருந்த நீர்திறப்பு அன்று இரவு, 8:00 மணி முதல், 6,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்-டது. நேற்று மாலை, 4:00 மணிக்கு அணை நீர்-மட்டம், 55.19 அடியாகவும், நீர்இருப்பு, 21.23 டி.எம்.சி.,யாகவும் இருந்தது.

அணைக்கு கடந்த செப்.1 முதல் நேற்று வரை, 49 நாட்கள் வினாடிக்கு, 43.5 டி.எம்.சி., நீர் வந்துள்-ளது. இதில், 49 டி.எம்.சி., நீர் காவிரி மற்றும் கால்-வாயில் பாசனத்துக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கரையோர மாவட்ட மக்களின் குடிநீருக்-காக காவிரியில், 11.8 டி.எம்.சி., நீர் வெளியேற்-றப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us