மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து 10,872 கனஅடியாக உயர்வு

ADDED : நவ 07, 2026 03:12 AM
மேட்டூர்: மேட்டூர் அணையின் மொத்த நீர்மட்டம், 120 அடி. கடந்த செப்., 6ல் அணை நீர்மட்டம், 92.39 அடி, நீர்இருப்பு, 55.42 டி.எம்.சி.,யாக இருந்தது. அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்துக்கு தொடர்ந்து நீர் வெளியேற்றியதால், நீர்மட்டம் படிப்படியாக குறையத்தொடங்கியது. கடந்த, 24ல் நீர்மட்டம், 54.56 அடியாக சரிந்தது.
இந்நிலையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் வடகிழக்கு பருவமழையால், பாசன நீர் தேவை குறைந்ததால், மேட்டூர் அணை நீர்திறப்பு வினாடிக்கு, 1,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது. அதேநேரம் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்த மழையால், அணை நீர்வரத்தும் அதிகரித்தது.நேற்று காலை வினாடிக்கு, 8,237 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து, மாலை, 10,872 கன அடியாக அதிகரித்தது. நீர்மட்டம், 58.18 அடி, நீர்இருப்பு, 23.34 டி.எம்.சி.,யாக உயர்ந்தது. இரு வாரங்களில் அணை நீர்மட்டம், 4 அடி, நீர்இருப்பு, 3 டி.எம்.சி., அதிகரித்துள்ளது.