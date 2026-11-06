/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து 7,041 கன அடியாக உயர்வு
ADDED : நவ 06, 2026 01:05 AM
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மேட்டூர்: மேட்டூர் அணையின் மொத்த நீர்மட்டம், 120 அடி. கடந்த செப்., 6ல் அணை நீர்மட்டம், 92.39 அடியாக இருந்தது. டெல்டா பாசனத்துக்கு தொடர்ந்து நீர் திறப்பால், கடந்த, 24ல், அணை நீர்மட்டம், 54.56 அடியாக சரிந்தது. பின், திறப்பை விட, வரத்து கூடுதலாக இருந்ததால் அணை நீர்மட்டம்
உயரத் தொடங்கியது.
இந்நிலையில் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் மழையால் நேற்று காலை வினாடிக்கு, 5,586 கன அடியாக இருந்த அணை நீர்வரத்து, மாலை, 4:00 மணிக்கு, 7,041 கனஅடியாக அதிகரித்தது. நீர்மட்டம், 57.17 அடி, நீர்இருப்பு, 22.62 டி.எம்.சி.,யாக இருந்தது. வினாடிக்கு, 1,000 கனஅடி நீர் பாசனத்துக்கு திறக்கப்பட்டது. 11 நாட்களுக்கு பின் அணை நீர்மட்டம், 3 அடி
அதிகரித்துள்ளது.