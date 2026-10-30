/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
ADDED : அக் 29, 2026 03:54 AM
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மேட்டூர்:மேட்டூர் அணையின் மொத்த நீர்மட்டம், 120 அடி. கடந்த செப்., 6ல் அணை நீர்மட்டம், 92.39 அடியாக உயர்ந்தது.
டெல்டா பாசனத்துக்கு தொடர்ச்சியாக நீர் வெளியேற்றியதால் கடந்த, 24ல் நீர்மட்டம், 54.56 அடியாக சரிந்தது. கடந்த மாதம், 30ல் வினாடிக்கு, 15,000 கனஅடியாக இருந்த டெல்டா நீர்திறப்பு கடந்த, 23 இரவு, 1,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு, 1,799 கனஅடியாக இருந்த அணை நீர்வரத்து, நேற்று காலை, 2,680 கன அடியாகவும், மாலை, 4:00 மணிக்கு, 2,805 கன அடியாகவும்
அதிகரித்தது.
திறப்பை விட வரத்து கூடுதலாக இருந்ததால், நேற்று காலை, 54.98 அடியாக இருந்த அணை நீர்மட்டம், மாலை, 4:00 மணிக்கு, 55.05 அடியாக உயர்ந்தது. படிப்படியாக சரிந்த அணை நீர்மட்டம், 52 நாட்களுக்கு பின், 1 அடி உயர்ந்
துள்ளது.