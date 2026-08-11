/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மேட்டூரில் அதிகபட்சமாக 14 மி.மீ., மழை பொழிவு
ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:54 AM
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மேட்டூர்: சேலம் மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் அதிகபட்சமாக மேட்-டூரில், 14 மி.மீ., மழை பெய்தது.
தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக தென்மேற்கு பருவமழை பெய்கிறது. நேற்று முன்தினம் சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள சேலம் மாநகர பகு-திகளில், 2.2 மி.மீ., ஏற்காட்டில், 6.8 மி.மீ., ஓமலுாரில், 5 மி.மீ., அதிகபட்சமாக மேட்டூரில், 14 மி.மீ., என மொத்தம், 28 மி.மீ., மழை பெய்தது.கடந்த, 10ல் மேட்டூர் பகுதியில், 16.4 மி.மீ., மழை பெய்த நிலையில், 12 நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று முன்தினம், 14 மி.மீ., மழை பெய்ததால் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து குளிர்ச்சியான சீதோஷ்ண நிலை நிலவியது.