/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ நர்ஸூடன் தஞ்சமடைந்த 'மைக் செட்' தொழிலாளி
ADDED : நவ 21, 2026 04:51 AM
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தலைவாசல்: தலைவாசல், ஆறகளூரை சேர்ந்த சுப்ரமணி மகன் மாதேஷ், 25. 'மைக் செட்' தொழில் செய்கிறார். பெரம்பலுார் மாவட்டம் குன்னத்தை சேர்ந்த முத்து சாமி மகள் அபிராமி, 22. பெரம்பலுாரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் நர்சாக பணிபுரிகிறார்.
சில மாதங்களுக்கு முன், மாதேஷ், உறவினரை அழைத்துக்கொண்டு தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது, அபிராமியுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு காதலித்தனர். இதை அறிந்து இரு வீட்டினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.நேற்று முன்தினம், வீட்டை விட்டு வெளியேறிய அவர்கள், திருமணம் செய்து கொண்டனர். தொடர்ந்து நேற்று, பாதுகாப்பு கேட்டு, தலைவாசல் போலீசில் தஞ்சம் அடைந்தனர். இருவீட்டு பெற்றோரை அழைத்து போலீசார் பேச்சு நடத்தினர். அபிராமியின் பெற்றோர் ஏற்கவில்லை. இதனால் மாதேஷூடன், அபிராமியை, போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்.