துணை சுகாதார நிலையத்தை திறந்து வைத்த அமைச்சர்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:04 AM
பனமரத்துப்பட்டி; நெய்க்காரப்பட்டி ஊராட்சியில், ரூ.41 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட துணை சுகாதார நிலை-யத்தை, நேற்று கலெக்டர் இளம்பகவத் முன்னி-லையில், போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் திறந்து வைத்தார். வீர-பாண்டி தொகுதி த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,பழ-னிவேல், பனமரத்துப்பட்டி கமிஷனர் பழனிசாமி, பி.டி.ஓ.,கார்த்திக் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
* ஜலகண்டாபுரம் கட்டிநாயக்கன்பட்டி நடுநி-லைப்பள்ளியில் கணினி மற்றும் சமையலறை கட்டடம், பொடையன் தெரு மற்றும் காப்பரத்-தான்பட்டி நடுநிலைப்பள்ளிகளில் புதிய கட்ட-டத்தை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் திறந்து வைத்தார். பின்னர், ஓமலுார்-பொம்மிடி வரை செல்லும் புறநகர் பஸ் அங்கிருந்து, 3 கி.மீ., துாரமுள்ள எஸ்.காந்திநகர் வரையிலும், ஓமலுார்- மேட்டூர் கொப்பம்புதுார் வரை செல்-லக்கூடிய டவுன் பஸ் அங்கிருந்து 3 கி.மீ., துார-முள்ள சீராம்பட்டி வரை வழித்தடம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்ட பஸ்களை துவக்கி வைத்தார்.