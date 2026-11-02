ரூ.200 மளிகை தொகுப்பு அமைச்சர் துவக்கிவைப்பு

ADDED : நவ 02, 2026 01:58 AM
சேலம்: இளம்பிள்ளை தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில், 200 ரூபாய்க்கு, 10 மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு விற்பனை தொடக்க விழா நேற்று நடந்தது. அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், தொடங்கி வைத்து கூறியதாவது:
சங்ககிரி, ஆத்துார், மேட்டூர், உருக்காலை, காடையாம்பட்டி, இளம்பிள்ளை, பெரியார் பல்கலை, டால்மியா மேக்னசைட் பணியாளர் கூட்டுறவு பண்டகசாலைகளில் மளிகை பொருட்கள் விற்பனை நடக்கிறது.
அதேபோல் தமிழகம் முழுதும், 128 பண்டகசாலைகளில் மளிகை பொருட்கள் தொகுப்பு கிடைக்கும்.இதில் கடலை, பாசி பருப்பு, புளி தலா, 250 கிராம்; மிளகாய், கடுகு, உடைத்த உளுத்தம் பருப்பு தலா, 100 கிராம்; தனியா, பூண்டு தலா, 150 கிராம்; சீரகம், சோம்பு தலா, 50 கிராம் என, 1,450 கிராம் அளவில், 10 மளிகை பொருட்கள் கிடைக்கும். ரேஷன் கார்டுதாரர்கள், அருகே உள்ள கூட்டுறவு பண்டகசாலையில், 200 ரூபாய் மளிகை பொருட்கள் தொகுப்பை வாங்கி பயன்பெறலாம். மாநகராட்சி அல்லாத பகுதிகளில், மளிகை தொகுப்பு கிடைக்கும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
சேலம் மண்டல இணை பதிவாளர் ராஜ்குமார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.