அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு அமைச்சர் பாராட்டு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:10 AM
ஆத்துார்; கெங்கவல்லி அருகே கொண்டையம்பள்ளி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு, தமிழக பள்ளி கல்வித்-துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், கடந்த, 14ல் கையெத்திட்டு அனுப்பிய கடித விபரம்:
கொண்டையம்பள்ளி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, 21 ஆண்டாக காமராஜரின் பிறந்த நாளில் கல்வி சீர் வழங்கும் விழா, திறன்மிகு மாணவர்களை ஊக்-குவித்து பரிசு வழங்குவது பாராட்டுக்குரியது.
10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாணவர் சுரேந்-திரன், 495 மதிப்பெண் பெற்று, சேலம் மாவட்ட அளவில், 2ம் இடம் பிடித்துள்ளார். அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்த மாணவியர் கார்த்திகா, மகி-தாவையும் பாராட்டுகிறோம். தேசிய ஊரக திற-னாய்வு, தேசிய திறனாய்வு, தமிழ் மொழி திற-னாய்வு, முதல்வரின் திறனாய்வு ஆகிய போட்-டித்தேர்வுகளிலும் மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக சாதனை புரிந்து வருகின்றனர். அதனால் தலைமை ஆசிரியர், ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்-டுகள்.