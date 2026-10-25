/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மாயமான இளம்பெண் திருப்பூரில் மீட்பு
ADDED : அக் 22, 2026 01:31 AM
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தலைவாசல்: தலைவாசல், சார்வாயை சேர்ந்த, கூலித்
தொழிலாளி அருள்குமார், 32. இவரது மனைவி ஜெயப்பிரியா, 27. கடந்த செப்டம்பரில், ஜெயப்பிரியா மாயமானார். அருள்-குமார் புகாரில், தலைவாசல் போலீசார் விசாரித்ததில், திருப்பூரில் உள்ள அவரது தோழி வீட்டில் ஜெயப்பிரியா இருப்பது தெரிய-வந்தது. அவரை போலீசார் மீட்டு, நேற்று தலைவாசல் அழைத்து வந்தனர். தொடர்ந்து தம்பதிக்கு அறிவுரை கூறி அனுப்பி வைத்-தனர்.
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