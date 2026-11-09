கோஷ்டி மோதலில் ஈடுபட்ட கும்பலால் போக்குவரத்து பாதிப்பு
கோஷ்டி மோதலில் ஈடுபட்ட கும்பலால் போக்குவரத்து பாதிப்பு
ADDED : நவ 09, 2026 12:45 AM
பனமரத்துப்பட்டி: பனமரத்துப்பட்டி சாலையில், காந்தி நகரில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில், தீபாவளியை முன்னிட்டு, மது வாங்குவதற்கு ஏராளமானோர் குவிந்தனர். நேற்று மாலை, 5:00 மணிக்கு பனமரத்துப்பட்டி, சந்தியூர் ஆட்டையாம்பட்டி மற்றும் சேலம் மாநகர் பகுதியில் இருந்து மது பானங்கள் வாங்க வந்த, 100க்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்தனர். அப்போது சிலரிடையே கோஷ்டி மோதல்
ஏற்பட்டது.
ஒருவரை ஒருவர், கைகளால் அடித்து, சட்டையை கிழித்து தகராறு செய்தனர். அப்பகுதியில் போக்கு
வரத்து பாதிக்கப்பட்டது. சிறிது நேரம் டாஸ்மாக் கடை ஷட்டர் சாத்தப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு வந்த நான்கு போலீசார், சண்டையை தடுக்க முயன்றனர்.
போலீசாரை கண்டுகொள்ளாமல், ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கொண்டனர். தனித்தனி குழுவாக பிரிந்து, மோதிக் கொண்டனர். இதில், இரண்டுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு ரத்த காயம் ஏற்பட்டது.
கோஷ்டி மோதலை வீடியோ எடுத்த பொதுமக்களின் மொபைல் போனை பிடுங்கி, பதிவை அழித்தனர். 1 மணி நேரம் சாலையில் சண்டை நீடித்ததால், அந்த வழியில் செல்வோர், பொதுமக்கள் அச்சம் அடைந்தனர். மாலை 6:00 மணிக்கு கூடுதலாக ஜீப்பில் போலீசார் வந்தனர். கோஷ்டி மோதலில் ஈடுபட்ட போதை வாலிபர்களை, அப்பகுதியில் இருந்து விரட்டியடித்தனர். பொது இடத்தில் கோஷ்டி மோதலால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர்.