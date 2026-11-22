நடமாடும் இ - சேவை மைய வாகனம் முதன்மை நீதிபதி துவக்கிவைப்பு
நடமாடும் இ - சேவை மைய வாகனம் முதன்மை நீதிபதி துவக்கிவைப்பு
ADDED : நவ 21, 2026 04:49 AM
சங்ககிரி: சங்ககிரி, இடைப்பாடி தாலுகாக்களில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு, நடமாடும் இ - சேவை மைய வாகன தொடக்க விழா, சங்ககிரி ஒருங் கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது. சேலம் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி ஸ்வர்ணம் நடராஜன் கொடி அசைத்து தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:
இதன்மூலம் மின்னணு முறையில் வழக்கு தாக்கல் செய்யும் வசதி, நீதிமன்றம் தொடர்பான மின்னணு சேவைகளை பயன்படுத்த உதவி, சாட்சிகளின் சாட்சியங்களை பதிவு செய்தவதற்கான வசதி, நீதிமன்ற விசாரணைகளில் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் பங்கேற்பதற்கான வசதி, சட்டம் தொடர்பான அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் இலவச ஆலோசனை வழங்கப்படும்.இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
சார்பு நீதிமன்ற நீதிபதி பன்னீர்செல்வம், மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி இளமதி, குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் மன்ற நீதிபதிகள் சத்தியா, சிவக்குமார், அரசு வக்கீல்கள் நீதிதேவன், வைத்திலிங்கமூர்த்தி, சங்ககிரி
டி.எஸ்.பி., சுரேஷ்குமார்
உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பின் சங்ககிரி தாலுகா பகுதிகளில் சங்ககிரி வட்ட சட்டப்பணி குழு உறுப்பினர் செல்லப்பன் தலைமையில் குழுவினர், நடமாடும் இ - சேவை மைய வாகனத்தில், அதுகுறித்த விழிப்புணர்வை, மக்களிடம் ஏற்படுத்தி துண்டு பிரசுரம் வழங்கினர்.
மேலும் இடைப்பாடியில் மாவட்ட உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தை பிரித்து, சார்பு, மாவட்ட உரிமையியல், குற்றவியல் நடுவர் என, 3 நீதிமன்றங்கள் அமைய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதனால் புது நீதிமன்றங்கள் செயல்படுவதற்கான இடம் குறித்து, இடைப்பாடி நஞ்சுண்டேஸ்வரர் கோவில் பகுதியில் நீதிபதி ஸ்வர்ணம் நடராஜன் ஆய்வு செய்தார்.