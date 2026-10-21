/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கைதிகள் அறையில் மொபைல் மீட்பு
ADDED : அக் 21, 2026 05:08 AM
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சேலம்:சேலம் மத்திய சிறையில் அதன் அதிகாரிகள், நேற்று காலை, தண்டனை கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்த, 3வது பிளாக்கில் சோதனை நடத்தினர். அதில் மொபைல் போன், பேட்டரி பதுக்கி வைத்திருப்பதை கண்டுபிடித்து பறிமுதல் செய்தனர்.
விசாரணையில் கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த பவன், சுக்கீரவன் சேர்ந்து, அவர்கள் அறைக்குள் பதுக்கி வைத்ததை ஒப்புக்கொண்டனர். இதுகுறித்து அதிகாரிகள் புகார்படி, அஸ்தம்பட்டி போலீசார், மொபைல், பேட்டரி கொடுத்தது யார் என விசாரிக்கின்றனர்.