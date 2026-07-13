தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ வடமாநில தொழிலாளி கொலை மொபைல் கடை ஊழியர்கள் கைது

வடமாநில தொழிலாளி கொலை மொபைல் கடை ஊழியர்கள் கைது

வடமாநில தொழிலாளி கொலை மொபைல் கடை ஊழியர்கள் கைது

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:08 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:08 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சேலம்: சேலம், புது பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒருவர், நேற்று முன்தினம் மதியம் பின்தலையில் அடிபட்டு, மயங்கிய நிலையில் கிடந்தார். அவரை, பள்ளப்பட்டி போலீசார் மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவம-னையில் சேர்த்தனர். அங்கு நேற்று காலை, அவர் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து கொலை வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், மொபைல் கடையில் பணிபுரியும், காடையாம்பட்டி, கொட்டப்பட்டி, தின்-னப்பட்டி காலனியை சேர்ந்த மணி, 25, சேலம், அல்லிக்குட்-டையை சேர்ந்த கவியரசன், 24, ஆகியோரை கைது செய்தனர். மேலும் ஒருவரை தேடுகின்றனர்.

இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது: இறந்தவர், சத்தீஸ்கர் மாநிலம் துர்க் பகுதியை சேர்ந்த வீரேந்திர பட்டேல், 40. அவர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில், 'போர்வெல்' வாகன ஆப்பரேட்டராக பணிபுரிந்தார். சேலம் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள கடையில், மொபைல் போனை பழுதுபார்க்க கொடுத்து விட்டு, 'போதை'யில் வேறு கடைக்கு சென்று, மொபைல் கேட்டு தகராறு செய்தார். அப்போது அந்த கடை ஊழியர்கள், வீரேந்திர பட்டேலை அடித்து தள்ளிவிட்ட-போது, அவர் விழுந்ததில் பின்தலை, உதட்டில் காயம் ஏற்பட்டு இறந்துள்ளார். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us