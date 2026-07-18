டி.வி.எஸ்., பஸ் ஸ்டாப்பில் நவீன போக்குவரத்து சிக்னல்
டி.வி.எஸ்., பஸ் ஸ்டாப்பில் நவீன போக்குவரத்து சிக்னல்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:09 AM
சேலம்; சேலம், ஓமலுார் பிரதான சாலை, டி.வி.எஸ்., பஸ் ஸ்டாப்பில், பாதசாரிகள் சாலையை கடக்க நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய சிக்னல் நிறு-வப்பட்டு, நேற்று பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்-பட்டது. மாநகர் போலீஸ் கமிஷனர் ஜோஷி நிர்-மல்குமார், புது சிக்னலை இயக்கி, தொடங்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து அவர் கூறியதாவது:
கலெக்டர் ஆபீஸ் சந்திப்பு, சீலநாயக்கன்பட்டி சந்-திப்பு, 5 ரோடு மேம்பாலம் ஆகிய இடங்களில் ஏ.என்.பி.ஆர்., கேமரா பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதன்மூலம் ஹெல்மெட் அணியாத வாகன ஓட்-டிகள், சீட் பெல்ட் அணியாதவர்கள், மொபைலில் பேசியபடி வாகனத்தை இயக்குவோர், 'ட்ரிபுள்ஸ்' பயணம் உள்ளிட்ட சாலை விதிகள் மீறுவோரை கண்காணித்து வழக்குப்பதிந்து, அவர்களது மொபைலுக்கு குறுந்தகவல் அனுப்பி, அபராதம் வசூலிக்கப்படுகின்றன
அதேபோல் சீலநாயக்கன்பட்டி இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க் அருகே; வி.எஸ்.ஏ., கல்லுாரி; பெங்களூரு சாலையில் மணிபால் மருத்துவ-மனை அருகில் என, ஏ.என்.பி.ஆர்., கேமராக்கள் பொருத்தப்படும். உயிரிழப்பு பாதிப்பை தடுக்க மக்கள் அனைவரும் கட்டாயம் ெஹல்மெட் அணிந்து வாகனம் ஓட்டி ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். தவிர மாநகரில், 20 இடங்களில் தற்-காலிக பஸ் ஸ்டாப் அமைக்கப்பட்டு, போக்குவ-ரத்து சீர்செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்-டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்..