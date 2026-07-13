/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ குழந்தைகளுடன் தாய் மாயம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:13 AM
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வாழப்பாடி: வாழப்பாடி, சேசன்சாவடியை சேர்ந்த, டிரைவர் சக்திவேல், 30. இவர் வெளியூரில் தங்கி பணிபுரிகிறார். இவரது மனைவி கவிதா, 27, மகன்கள் பிரகதீசன், 11, குரு பிரசாத், 7. இரு வாரங்களுக்கு முன் அப்பகுதியில் நடந்த கோவில் திருவிழாவுக்கு, சக்திவேல் வீட்டுக்கு வரவில்லை. இதனால் சக்திவேல், கவிதா இடையே தகராறு
ஏற்பட்டுள்ளது.
நேற்று முன்தினம், கவிதா, இரு மகன்களுடன் தாய் வீட்டுக்கு செல்வதாக கூறி புறப்பட்டார். ஆனால் அங்கு அவர் செல்ல-வில்லை. எங்கு தேடியும் கிடைக்காததால், இரு குழந்தைக-ளுடன் மருமகள் மாயமானதாக, அவரது மாமனார் தர்மலிங்கம், நேற்று அளித்த புகார்படி, வாழப்பாடி போலீசார் தேடுகின்றனர்.