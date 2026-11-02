/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பைக்குகள் மோதல் கொத்தனார் பலி
ADDED : நவ 02, 2026 02:09 AM
அ நிறம் | அளவு
வாழப்பாடி: காரிப்பட்டி, நேரு நகரை சேர்ந்த ரவி மகன் நவநீதகிருஷ்ணன், 29. இவரது உறவினர் அஜித்குமார், 27, கொத்தனார்.
இருவரும் நேற்று காலை, 11:30 மணிக்கு, 'அப்பாச்சி' பைக்கில், கோம்பூர் நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்தனர். நவநீதகிருஷ்ணன் ஓட்டினார். அயோத்தியாப்பட்டணம் மலையன் நகர் அருகே சென்றபோது, லாரியை முந்த முயன்றார். அப்போது எதிரே வந்த மற்றொரு, 'அப்பாச்சி' பைக்குடன் நேருக்கு நேர் மோதியது. தொடர்ந்து நவநீதகிருஷ்ணன் பைக் பின்புறம் வந்த, 'பல்சர்' பைக்கும் மோதியது. நவநீதகிருஷ்ணன் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார். அஜித்குமார், மற்றொரு பல்சர் பைக்கில் வந்தவர் காயம் அடைந்து, மின்னாம்பள்ளியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். காரிப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.