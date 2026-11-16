சாலையை கடந்த மலைப்பாம்பு வாகன ஓட்டிகள் திக்... திக்...
சாலையை கடந்த மலைப்பாம்பு வாகன ஓட்டிகள் திக்... திக்...
ADDED : நவ 15, 2026 01:08 AM
பனமரத்துப்பட்டி: கெஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி கந்தபிள்ளையார் கோவில் அருகே மயில் கரடு உள்ளது. நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, 12:00 மணிக்கு,
அந்த கரடில் இருந்து, 12 அடி நீள மலைப்பாம்பு சேலம் - பனமரத்துப்பட்டி சாலையை கடக்க முயன்றது. அப்போது அந்த வழியே வந்த வாகன ஓட்டிகள், மலைப்பாம்பை பார்த்து அச்சம் அடைந்து, சாலையை கடக்கும் வரை காத்திருந்தனர். பின் பாம்பு, தொட்டிய தெருவில் புகுந்தது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள், அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளின் கதவை தட்டி, குடியிருப்பு பகுதியில் மலைப்பாம்பு புகுந்ததை தெரிவித்தனர்.மக்கள், 'டார்ச்' வெளிச்சத்தில் தேடியபோது, ஒரு வீட்டின் சுற்றுசுவர் அருகே மலைப்பாம்பு பதுங்கி இருந்தது தெரிந்தது. அவர்கள் தகவல்படி, செவ்வாய்ப்பேட்டை தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து சென்று, மலைப்பாம்பை லாவகமாக பிடித்து, வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைக்க எடுத்துச்சென்றனர்.