அழுகிய பழங்களை அகற்றாத மாநகராட்சி: லஞ்சம் கேட்பதாக புகார்
அழுகிய பழங்களை அகற்றாத மாநகராட்சி: லஞ்சம் கேட்பதாக புகார்
ADDED : நவ 05, 2026 02:08 AM
சேலம்:சேலம், சின்னக்கடை வீதியில், 20க்கும் மேற்பட்ட மொத்த பழ மண்டிகள், 50க்கும் மேற்பட்ட பழக்கடைகள் செயல்படுகின்றன.
அங்கிருந்து தினமும் அழுகிய பழங்களை தனியே எடுத்து பிளாஸ்டிக் கூடையில் கொட்டி வைப்பர். மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் எடுத்துச்செல்வர். ஒரு வாரமாக, அழுகிய பழங்கள் நிறைந்த கூடைகள் தேங்கியுள்ளன.இதுகுறித்து, சேலம் பழ வியாபாரி சங்கத்தலைவர் ஜெயபால் கூறியதாவது:
தினமும் அழுகிய பழங்களை தனியே எடுத்து பிளாஸ்டிக் கூடையில் போட்டு பொதுவான இடத்தில் அடுக்கி வைத்து விடுவோம். மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள், குப்பை லாரிகளில் எடுத்துச்சென்று விடுவர். ஒரு வாரமாக பழக்கூடைகளை எடுத்துச்செல்ல, தினமும், 5,000 ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்க கட்டாயப்படுத்துகின்றனர்.
மாநகராட்சிக்கு குப்பை வரி கட்டுவதால், லஞ்சம் கொடுக்க முடியாது என கூறியதால், அழுகிய பழங்களை எடுத்துச்செல்லாமல் விட்டுள்ளனர். ஒரு வாரத்தில், 2,000 கிலோவுக்கு மேல் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, கழிவுநீர் வழிந்து சுகாதார சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் பலனில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.