ஊதிய உயர்வு, நிலுவை சம்பளம் கேட்டு மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் தர்ணா
ஊதிய உயர்வு, நிலுவை சம்பளம் கேட்டு மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் தர்ணா
ADDED : அக் 16, 2026 02:55 AM
சேலம்: சேலம் மாநகராட்சியில், 1,750க்கும் மேற்பட்ட தினக்கூலி துாய்மை பணியாளர்கள் உள்ளனர். அவர்களில், 100க்கும் மேற்-பட்டோர், நேற்று, மாநகராட்சி கமிஷனர் அலுவலகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து அவர்கள் கூறியதாவது:
அரசாணைப்படி, எங்களுக்கு திருத்தப்பட்ட குறைந்தபட்ச ஊதி-யமாக, தினமும், 763 ரூபாய் கூலி வழங்க, இரு மாதங்களாக கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். ஆனால் தனியார் ஒப்பந்ததா-ரர்கள் வழங்குவதில்லை. கடந்த மாதம், இதுகுறித்து வேலைநி-றுத்த போராட்டம் அறிவித்தபோது, கமிஷனர், 10 நாள் அவ-காசம் கேட்டார். தற்போது அவர் கண்டுகொள்ளவில்லை.
மாதந்தோறும், 15ம் தேதிக்கு மேல்தான் சம்பளம் கொடுக்கின்-றனர். இந்த மாத சம்பளமும் இதுவரை வழங்கவில்லை. அரசா-ணைப்படி ஊதியத்தை உயர்த்தி, சம்பளத்தை தாமதமின்றி தரக்-கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர். மாலை வரை போராட்டம் தொடர்ந்தது.