சீரான குடிநீர் கேட்டு நகராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:59 AM
ஆத்துார்: ஆத்துார் அருகே நரசிங்கபுரம் நகராட்சியில், 18 வார்டுகள் உள்-ளன. இதில், 3, 11வது வார்டு பகுதிக்கு உட்பட்ட, 100க்கும் மேற்பட்ட மக்கள், நேற்று காலை நரசிங்கபுரம் நகராட்சி அலுவ-லகம் முன், காலி குடங்களுடன் சீரான குடிநீர் கேட்டு முற்றுகை-யிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.
அவர்களிடம், நகராட்சி கமிஷனர் பவித்ரா பேச்சுவார்த்தை நடத்தியபோது, 'பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் கண்டுகொள்ள-வில்லை; மின்மோட்டார், மின்சாதன பெட்டி மற்றும் மின் விளக்கு பழுதாகியுள்ளது' என, மக்கள் கேள்வி எழுப்பி வாக்கு-வாதம் செய்தனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய்தமிழன்பார்த்திபன், மக்களிடம் சென்று குறைகளை கேட்டார்.சம்மந்தப்பட்ட இடத்துக்கு சென்ற அமைச்சர், விரைவில் குடிநீர் உள்ளிட்ட பிரச்னையை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து, மீண்டும் வந்து பார்வையிடுவேன்' என, பொதுமக்களிடம் கூறி விட்டு சென்றார்.