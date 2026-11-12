/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/முனியப்பன் சுவாமி தேர் திருவிழா
ADDED : நவ 12, 2026 01:35 AM
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ஆத்துார்: ஆத்துார், செல்லியம்பாளையத்தில் மாரியம்மன், மகா முனியப்பன் சுவாமி கோவில் உள்ளன. அங்கு கடந்த அக்., 23ல், காப்புக்கட்டுதலுடன் தேர் திருவிழா தொடங்கியது. நேற்று, மாரியம்மன் சுவாமிக்கு திருக்கல்யாணம் நடந்தது.
மதியம், மகா முனியப்பன் சுவாமி தேர் அலங்கரிக்கப்பட்டு, முக்கிய வீதிகள் வழியே ஏராளமான பக்தர்கள் இழுத்து வந்தனர். இரவு, 8:00 மணிக்கு, தேர் கோவிலை அடைந்தது. ஏராளமானோர் வழிபட்டனர். இன்று மதியம், 2:00 மணிக்கு, மாரியம்மன் தேர் திருவிழா நடக்கிறது.