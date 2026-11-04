கொலையான ரவுடியின் தோழி சரண்

ADDED : நவ 03, 2026 06:30 AM
சேலம்; சேலம், ஜாகீர் சின்னம்மா பாளையத்தை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி டேவிட் கடந்த, 26ல், வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார். இது தொடர்பாக பிரபல ரவுடி தீனதயாளன், டேவிட் நண்பர் அமிர்தராஜ் உள்ளிட்ட, 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், நிலம் வாங்கி தருவதாக கூறி நடந்த மோசடி வழக்கில், மத்திய குற்றப்பிரிவு உதவி கமிஷனர் சரண்யா, இன்ஸ்பெக்டர்கள் சந்திரகலா, சிவகாமி ஆகியோர், நேற்று சிறையில் இருந்து பலத்த பாதுகாப்புடன் அமிர்தராஜை அழைத்து வந்து, சேலம் 2வது நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர் மீண்டும் அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.பாதிக்கப்பட்ட மகேஸ்வரி என்பவர் கெடுத்த மோசடி புகாரில், 1 கோடி ரூபாய் நில மோசடி வழக்கில் டேவிட்டும், தோழி சரண்யாவையும் போலீசார் தேடி வந்த நிலையில் டேவிட் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் சரண்யா, ஜே.எம். 2 நீதிமன்றத்தில் நேற்று சரணடைந்தார்.
பிரபல ரவுடி தீனதயாளன், அமிர்தராஜ் ஆகியோரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சூரமங்கலம் போலீசார் ஜே.எம்.2 நீதிமன்றத்தில் நேற்று மனுதாக்கல் செய்துள்ளனர். அதே போல சரண்யாவையும் மோசடி வழக்கில், காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.