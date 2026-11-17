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முருகன் கோவில் ஸ்டாண்டில் பைக் திருடிய வீடியோ 'வைரல்'
முருகன் கோவில் ஸ்டாண்டில் பைக் திருடிய வீடியோ 'வைரல்'
ADDED : நவ 16, 2026 03:25 AM
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ஏத்தாப்பூர்: பெத்தநாயக்கன்பாளையம், பனைமடலை சேர்ந்தவர் வேலு-மணி, 48. இவர், 'பல்சர்' பைக்கை, ஏத்தாப்பூர் முத்துமலை முருகன் கோவிலில் உள்ள பைக் ஸ்டாண்டில் நிறுத்திவிட்டு வேலைக்கு சென்றார்.
வேலை முடிந்து வந்தபோது, ஸ்டாண்டில் பைக் இல்லாததால் அதிர்ச்சியடைந்தார். அங்குள்ள, 'சிசிடிவி' பதிவுகளை ஆய்வு செய்தபோது, 3 பேர் பைக் திருடிய காட்சி பதிவாகி இருந்தது. தொடர்ந்து இந்த வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் நேற்று பரவி-யது. இதுகுறித்து வேலுமணி புகார்படி, ஏத்தாப்பூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.