/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சிவன் கோவிலில் நாக சதுர்த்தி பூஜை
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:13 AM
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கெங்கவல்லி; ஆடி வளர்பிறை சதுர்த்தி திதியை ஒட்டி, தம்மம்-பட்டி காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் நேற்று நாக சதுர்த்தி விழா நடந்தது.
அதில் நாகர் சன்னதியில் உள்ள நாகராஜா, ராகு, கேது, வாசுகி, ஆதிசேஷன், சங்கபாலன், தட்-சகன், பதுமன், மகாபத்மன், கார்க்கோடகன் ஆகிய அனைத்து நாகர்களுக்கும், பால், தயிர், சந்-தனம், திருமஞ்சனம், சீயக்காய், இளநீர், குங்-குமம், விபூதி, மஞ்சள், அரிசி மாவு, தேன், பன்னீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகை பொருட்களால் அபிேஷகம் செய்யப்பட்டது. திரளான பக்தர்கள் வழிபட்டனர். இதில் பங்-கேற்றால் நாகதோஷம், கால சர்பதோஷம், திரு-மணத்தடை, குழந்தைப்பேறு தடை உள்ளிட்-டவை நீங்கி வாழ்வு சிறக்கும் என, பக்தர்கள் தெரிவித்தனர்.