தேசிய சமூக இலக்கிய பேரவை சார்பில் திருப்பூர் குமரனின் 122வது பிறந்தநாள் விழா
தேசிய சமூக இலக்கிய பேரவை சார்பில் திருப்பூர் குமரனின் 122வது பிறந்தநாள் விழா
UPDATED : அக் 08, 2026 04:00 AM
ADDED : அக் 08, 2026 02:48 AM
சேலம்: தியாகி திருப்பூர் குமரனின், 122வது பிறந்த நாள் விழா, சேலம், 5 ரோடு ரவுண்டானாவில் உள்ள அவரது சிலை அருகே, தேசிய சமூக இலக்கிய பேரவை சார்பில் கொண்டாடப்பட்டது. பேரவை மாவட்ட தலைவர் திருமுருகன் தலைமை வகித்தார்.
மாநில தலைவர் குமரவேலு, திருப்பூர் குமரனின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து பேசியதாவது:
விடுதலை போராட்டத்தில் சட்ட மறுப்பு இயக்கம், 1932 ஜன., 11ல், இந்தியா முழுதும் பெரும் அகிம்சா போராட்டமாக வீறு கொண்டு எழுந்தது. திருப்பூரில் தேச பந்து வாலிபர் சங்கம் சார்பில், பெரும் போராட்டமாக அகிம்சை வழியில் நடந்தது. திருப்பூர் குமரன் கொடியை ஏந்திச்செல்ல, 'வந்தே மாதரம்' முழக்கத்துடன் சென்ற அமைதி போராட்டத்தினரை, போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே தடுத்து நிறுத்தினர்.
அதை எதிர்த்து சென்ற ஊர்வலத்தினரை, குண்டாத்
தடியில் அடித்து நொறுக்கினர். பலரும் வீழ்ந்து கிடக்க, குமரன் மட்டும், கொடியை பிடித்தபடியே தலையில் அடிபட்டு தரையில் கிடந்தார். உயிருக்கு போராடிய நிலையிலும் மூவர்ணக்கொடியை பிடித்த
படியே குமரன் உடல் துடித்துக்கொண்டிருந்தது. அவர் கையில் இருந்த கொடி, விண்ணை நோக்கி பறந்து கொண்டிருந்தது. மறுநாள் அரசு மருத்துவ மனையில் அவரது உயிர் பிரிந்தது. 28 ஆண்டுகளே, இம்மண்ணில் வாழ்ந்தாலும் அவர் தியாகத்தை எண்ணி, 94- ஆண்டுக்கு பிறகும், நாம்
அவரது பிறந்தநாளை
கொண்டாடி வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
முன்னதாக ஜெய்குமார் வரவேற்றார். மனம் மாமன்ற தலைவர் பன்னீர்செல்வம் முன்னிலை வகித்தார். இதில் பர்ண பாஸ், ஷன-வாசகான், மான் பாண்டியன், கோவை சுந்தரம், திருப்பதி லோக-நாதன், ராமன் என, 50க்கும் மேற்பட்டோர் குமரன் நினைவை போற்றினர். வக்கீல் சுரேந்திரன் உள்பட பலர்
பங்கேற்றனர்.