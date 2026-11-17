தேசிய சமூக இலக்கிய பேரவை சார்பில் நேரு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்
தேசிய சமூக இலக்கிய பேரவை சார்பில் நேரு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்
ADDED : நவ 16, 2026 03:16 AM
சேலம்: தேசிய சமூக இலக்கியப் பேரவை சார்பில், நாட்டின் முதல் பிர-தமர் ஜவஹர்லால் நேருவின், 138வது பிறந்தநாள், சேலத்தில் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்பட்டது.
மாவட்ட தலைவர் திருமுருகன் தலைமை வகித்தார். யுவராஜ் வரவேற்றார். வெங்-கட்ராஜ் தொடங்கி வைத்தார்.மாநில தலைவர் குமரவேலு, நேரு படத்துக்கு மாலை அணி-வித்து பேசியதாவது: பொருளாதார சிக்கல்களை தீர்த்து, தொழிலில் இந்தியாவை முன்னேற்றப்பாதையில் நடக்கச்செய்-தவர் நேரு. நாட்டின் முதல் பிரதமரான அவர், குழந்தைகள் மீது அளவற்ற பாசம், நேசம் கொண்டு, அவர்களின் முன்னேற்றத்தில் அக்கறை கொண்டார்.
நடப்பாண்டு வெளியிடப்பட்ட, 122 நாடுகளின் உலகளாவிய பட்டினி குறைபாட்டில் இந்தியா, 100வது இடத்தில் இருப்பதும் வேதனை. இச்சூழலில் எதிர்கால இந்தியா எப்படியிருக்கும் என்-பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இக்குழந்தைகள் தின நாளில் குழந்தைகளை சிறப்பாக வளர்ப்போம், காப்போம். எதிர்-கால இந்தியாவை உலகின் சிறந்த நாடாக செழிக்க பாடுப-டுவோம். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இதில் சீனிவாசன், மொட்டை ஆண்டி, கோவை சுந்தரம், மான் பாண்டியன், கோவிந்தன், ஜெயக்குமார் உள்பட பலர் பங்கேற்-றனர்.