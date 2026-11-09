/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/னைவி, மாமியாரை தாக்கிய கணவர் கைது
ADDED : நவ 09, 2026 12:54 AM
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சேலம்: சேலம் கிச்சிப்பாளையம் நல்லாக்கவுண்டர் காடு, சன்னியாசிகுண்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் முருகன், 47, மனைவி சத்யா, 43. வேறொரு பெண்ணுடன் முருகனுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கூறி, அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.
இந்நிலையில் கடந்த, 30ல், மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில் மனைவி சத்யா, மாமியார் முனியம்மாளுடன், முருகன் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும் தகாத வார்த்தையால் பேசி, அருகில் இருந்த கட்டையால் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார். இதில் இருவரும் படுகாயம் அடைந்தனர். அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். இது குறித்து சத்யா கிச்சிப்பாளையம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி, நேற்று முன்தினம் முருகனை கைது செய்தனர்.