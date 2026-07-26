/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ நீட் தேர்வு போராட்டம் முதல்வர் மீது குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:25 AM
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சேலம்:தமிழ்நாடு
ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர் சங்கம், மாநில பிரதிநிதித்துவ பேரவை
கூட்டம் சேலத்தில் நேற்று நடந்தது. மாநில தலை வர் காந்திமதிநாதன்
தலைமை வகித்தார்.
மா.கம்யூ., - திண்டுக்கல் எம்.பி., சச்சிதானந்தம்
பேசுகை யில், ''நாட்டின் கல்வி, தற்போது கேள்விக்குறியாகி
உள்ளதால், நீட் தேர்வுக்கு எதிராக தொடர் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. இப்பிரச்னை குறித்து விவாதிக்க, பத்திரிகையாளர்களை
சந்திக்க, தமிழக முதல்வர் முன்வரவில்லை. மக்கள் தேவை அறிந்து,
அவர்களுக்கு எதிராக நடக்கும் செயல்களுக்கு எதிராக, நாமும் அணி
திரண்டு குரல் கொடுக்க வேண்டும்,'' என்றார்.மாநில துணைத்தலைவர் சவுந்திரபாண்டியன், பொதுச்செயலர் பிரபு, பொரு ளாளர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.