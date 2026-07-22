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/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ கைதியை 'கோட்டை' விட்ட நெல்லை போலீஸ் சேலம் போலீசார் சுற்றிவளைத்து ஒப்படைப்பு

கைதியை 'கோட்டை' விட்ட நெல்லை போலீஸ் சேலம் போலீசார் சுற்றிவளைத்து ஒப்படைப்பு

கைதியை 'கோட்டை' விட்ட நெல்லை போலீஸ் சேலம் போலீசார் சுற்றிவளைத்து ஒப்படைப்பு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:38 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:38 AM

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சேலம்:திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை சிறையில், 2021ல் கைதிகள் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. அதில் அருண்குமார், 29, உள்ளிட்ட கும்பல் தாக்கியதில், முத்துமனோ என்பவர் இறந்து விடுகிறார்.

இதில் அருண்குமார் உள்பட ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரித்த நிலையில், அருண்குமார் ஜாமினில் வந்தார். வழக்கு விசாரணை திருநெல்வேலி நீதிமன்றத்தில் நடக்கிறது. விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் அருண்குமார் தலைமறைவானதால் நீதிமன்றம் பிடிவாரன்ட் பிறப்பித்தது.திருக்குறுங்குடி போலீசார் தேடிவந்த நிலையில், குஜராத்தில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற போலீசார் அவரை பிடித்து குஜராத் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, திருநெல்வேலிக்கு அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டனர். அங்கிருந்து பஸ்சில் பெங்களூரு வந்தனர். பின் அங்கிருந்து திருநெல்வேலிக்கு நேற்று பஸ்சில் புறப்பட்டனர்.

தர்மபுரி மாவட்டம் தொப்பூர் வந்தபோது, டிக்கெட் பரிசோதகர் சோதனை செய்தனர். இதை சாதகமாக்கிய அருண்குமார், பஸ்சில் இருந்து தப்பிவிட்டார். போலீசார் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். அங்கிருந்த 'சிசிடிவி' கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர்.

இதில் சேலம் நோக்கி வந்த பஸ்சில் அருண்குமார் ஏறிச்சென்றது தெரிந்தது. இதனால் தர்மபுரி மாவட்ட போலீசார், சேலம் மாநகர போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். பள்ளப்பட்டி எஸ்.எஸ்.ஐ., மணிகண்டன் தலைமையில் போலீசார், பல்வேறு இடங்களில் தேடினர். 4 மணி நேரத்துக்கு பின், புது பஸ் ஸ்டாண்ட் நடைமேடை பகுதியில் மாற்று உடையில் சுற்றி திரிந்தவரை சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனர். திருக்குறுங்குடி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்து அருண்குமாரை ஒப்படைத்தனர்.

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