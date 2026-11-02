/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பாரில் வாலிபரை தாக்கிய 'குடி'மகன்களுக்கு வலை
ADDED : நவ 02, 2026 02:04 AM
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சேலம்: சேலம், வின்சென்ட் வெங்கடேசபுரத்தை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 40. நேற்று முன்தினம் மதியம், புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள ஹோட்டலில் உள்ள பாரில், மது அருந்திக்கொண்டிருந்தார். அருகே மற்றொரு டேபிளில் மது அருந்திக்கொண்டிருந்த இருவர், மணிகண்டனிடம் பேசியபடி தகராறில் ஈடுபட்டனர்.
வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில் மணிகண்டனை இருவரும் சரமாரியாக தாக்கினர். ஹெல்மெட்டாலும் தாக்கினர். மணிகண்டனுக்கு ரத்தம் கொட்டியதால், கொலை மிரட்டல் விடுத்து இருவரும் தப்பினர். அருகில் இருந்தவர்கள், மணிகண்டனை சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அவர் புகார்படி, பள்ளப்பட்டி போலீசார், பாரில் இருந்த, 'சிசிடிவி', காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, அந்த இருவரையும் தேடுகின்றனர்.