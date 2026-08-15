டார்லிங் ஷோரூமில் புது 'டிவி' அறிமுகம்

ADDED : ஆக 14, 2026 04:32 AM
சேலம்: சேலம், புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள டார்லிங் ஷோரூமில், சோனியின் புது 'டிவி' - 'பிராவியா-7 -II' அறிமுகப்ப-டுத்தும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. சோனி இந்தியா நிறுவனத்தின் கோவை கிளை மேலாளர் சங்கமேஷ், துணை மேலாளர் செல்வ-குமார், மார்கெட்டிங் மேலாளர் சதீஷ், டார்லிங் கிளஸ்டர் மேலாளர் எட்வின், ஸ்டோர் மேலாளர் நாகராஜன் ஆகியோர், 'டிவி'யை அறிமுகம் செய்து வைத்தனர்.
இதுகுறித்து டார்லிங் நிர்வாகத்தினர் கூறியதாவது:ஆர்.ஜி.பி., தொழில்நுட்பத்துடன், இந்த, 'டிவி' உருவாக்கப்பட்-டுள்ளது. ஆர்.ஜி.பி., பேக்லைட்மாஸ்டர் டிரைவ் புரோ மற்றும் டிரைலுமினோஸ் மேக்ஸ் மூலம் துல்லிய வண்ணங்கள், வெளிச்சம், காட்சிகள், ஒலியை, துல்லியமாக மேம்படுத்தும் பிரத்யேக புரொசஸர், 65 அங்குலம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மாடல்களில், 'அகவுஸ்டிக் மல்டி -ஆடியோ' மற்றும் டால்பி அட்மோஸ், கேமிங் வசதிகள் உள்ளன. ஜெமினி ஏ.ஐ., மற்றும் ஹேண்ட்ஸ்-ப்ரீ வாய்ஸ் சர்ச் வசதியுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் கூகுள், டி.வி.பி.எஸ்., 5 ஹாட்ஸ்டார், நெட்பிளிக்ஸ், யு டியூப், பிரைம் வீடியோ, சோனி லிவ் உள்ளிட்ட முக்கிய செயலிகளுக்கான, 'குவிக் அக்சஸ்' பொத்தான்கள் கொண்ட ரிமோட் வழங்கப்படும். படங்களை திரையரங்கில் காண்பது போன்ற அனுபவத்தை, வீட்டில் வழங்கும்படி, இந்த, 'டிவி' அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்-ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.