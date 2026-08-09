/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ரம்மியால் ரூ.5 லட்சம் கடன் புதுமாப்பிள்ளை தற்கொலை
ADDED : ஆக 09, 2026 04:46 AM
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சேலம்:சேலம்
மாவட்டம் ஓமலுார், கோட்டமேட்டுப்பட்டி அருகே
குள்ளப்பநாயக்கன்பட்டி பெருமாள் கோவில் காட்டுவளவை சேர்ந்த,
ஆறுமுகம் மகன் கலையரசன், 32. தனியார் கூரியர் நிறுவனத்தில்
பணிபுரிந்தார். இவருக்கு, 8 மாதங்களுக்கு முன் தனலட்சுமி
என்பவருடன் திருமணமானது.
அவருக்கு தெரிந்த நபர்களிடம் கடன்
வாங்கி, ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டில் ஈடுபட்டு வந்த கலையரசன், பல லட்சம்
ரூபாய் வரை இழந்துள்ளார். பின் கடன் தொல்லையால் கடந்த, 5ல்,
பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்தார்.
அவரை, குடும்பத்தினர் மீட்டு,
தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ஆனாலும் நேற்று முன்தினம் இரவு
அவர் உயிரிழந்தார். கருப்பூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். அவர், 5
லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வாங்கியது, முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய
வந்துள்ளது.