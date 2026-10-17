/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 'போதைப்பொருள் இல்லா இளைஞர்கள்' கருத்தரங்கம்
ADDED : அக் 17, 2026 04:08 AM
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சேலம்; சேலம் அரசு கலைக்கல்லுாரியில், நாட்டு நலப்பணித்திட்டம் சார்பில், 'போதைப்பொருள் இல்லா இளைஞர்கள்' தலைப்பில், 100 நாள் உறுதி மொழி இயக்கம் குறித்து, சிறப்பு கருத்தரங்கம் நேற்று நடந்தது. முதல்வர் தமிழரசி தலைமை வகித்தார்.
சேலம் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை இன்ஸ்பெக்டர் சுபாஷ், போதைப்பொருள் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் தீமை குறித்து, மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.காசக்காரனுார் மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளை செயலர் லோகநாதன், யோகா பயிற்சி வழங்கினார்.
சேலம் கலை மற்றும் பண்பாடு துறை சிலம்ப ஆசிரியர் சிலம்பமுதன், தற்காப்புக்கலை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார். ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.