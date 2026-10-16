வடகிழக்கு பருவ மழை தொடக்கம் 24 மணி நேர கட்டுப்பாடு அறை திறப்பு
வடகிழக்கு பருவ மழை தொடக்கம் 24 மணி நேர கட்டுப்பாடு அறை திறப்பு
ADDED : அக் 16, 2026 03:02 AM
சேலம்: வட கிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், சேலம் மாநகராட்சியில் உள்ள சாலைகளில், மரங்கள் விழுந்தால் உடனே அகற்ற தேவையான இயந்திரங்கள், மரம் வெட்டும் மற்றும் பொக்லைன் வாகனங்களை, கமிஷனர் லலித் ஆதித்ய நீலம் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து அவர் கூறியதாவது: வெள்ளத்தால் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் எனக்கண்டறியப்பட்டுள்ள பகுதிகளில், மக்களை பாதுகாப்பாக தங்கவைக்க, அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய நிவாரண முகாம்கள் தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. வெள்ளம் தொடர்பான பாதிப்பு குறித்து, 24 மணி நேரமும் மக்கள் தொடர்புகொண்டு தகவல் தெரிவிக்க, கட்டுப்பாடு அறைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.அதன்படி மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தை, 0427 - 2212844 என்ற எண்ணில் அழைக்கலாம். மண்டலம் வாரியாக, சூரமங்கலம், 2387514, அஸ்தம்பட்டி, 2310095, அம்மாபேட்டை, 2250300, கொண்டலாம்பட்டி, 2461313, மாநகராட்சி மைய அலுவலக வாட்ஸாப் எண் - 83003 83003 ஆகியவற்றில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.