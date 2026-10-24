மின் அவசர கால உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

ADDED : அக் 23, 2026 05:21 AM
சேலம்: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி இருப்பதால், மின்தடை, மின்கசிவு, அறுந்து விழுந்த மின் கம்-பிகள் உள்ளிட்ட மின்சாரம் தொடர்பான அவசர-கால உதவிகளுக்கு, உதவி செயற்பொறியாளர், உதவி பொறியாளர்களின் மொபைல் எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி ஆட்டையாம்பட்டி நுகர்வோர், 92800 69773; ஆட்டையாம்பட்டி நகர், 94458 52358;
ஆட்-டையாம்பட்டி புறநகர், 94458 52372; வீரபாண்டி, 94458 52362; அரியானுார், 94458 52352; பனமரத்துப்-பட்டி நகர், 94458 52365; பனமரத்துப்பட்டி புறநகர், 94458 52371; மல்லுார் மேற்கு, 92800 69774; வேம்ப-டிதாளம், 92800 69771; 94458 52366; இளம்பிள்ளை, 92800 69764; இடங்கணசாலை, 92800 69766; பெரு-மாகவுண்டம்பட்டி, 92800 69769; கே.கே.நகர் நுகர்வார், 94458 52368 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என, சேலம் தெற்கு கோட்ட செயற்-பொறியாளர் அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளார்.