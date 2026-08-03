'இனி சர்க்கரை நோயாளிக்கு வாரம் ஒருமுறை இன்சுலின்'

ADDED : ஆக 03, 2026 01:24 AM
சேலம்: சேலம், மாமாங்கத்தில், 'டயாபடிக் அசோசியேஷன்' சார்பில் சர்க்-கரை நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு மாநாடு நேற்று நடந்தது. அதில் சர்க்கரை நோயால் கால் பாதங்களில் ஏற்படும் பாதிப்பு, அதற்கான சிகிச்சை முறை, அந்த நோயாளிகளின் பழக்கம், வேலை செய்யும் திறன், பக்கவாத தாக்குதல், அதற்கான அதிந-வீன சிகிச்சை முறை உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் சிறப்பு மருத்துவர்கள், கருத்துரை வழங்கினர். சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்-ணகிரி, நாமக்கல் மாவட்டங்களில் இருந்து, 200க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு மருத்துவர்கள் பங்கேற்றனர்.
இதுகுறித்து, சங்க மூத்த உறுப்பினர் ராஜகணேஷ் கூறியதாவது:தற்போது குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் ஏற்படுவது வேதனை அளிக்கிறது. இந்நோயை, உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மூலமே கட்டுப்படுத்தலாம். அதுவே நிரந்தர தீர்வு ஆகாது.
இந்நிலையில் நோய் தாக்கத்தின் அடிப்படையில் தினமும் செலுத்தும் இன்சுலின் முறையில் இருந்து தற்போது ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் வாரத்துக்கு ஒருமுறை இன்சுலின் செலுத்தும் அதிநவீன சிகிச்சை முறை வந்துவிட்டது. அதேநேரம் சர்க்கரை நோயை குறைக்க மருந்து, மாத்திரை மட்டும் போதாது. ஒவ்வொ-ருவரின் ஒத்துழைப்பும் அவசியம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.