/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/தமிழக அரசை கண்டித்து நா.த.க., ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 25, 2026 06:25 AM
ADDED : அக் 25, 2026 06:03 AM
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சேலம்:தாராபுரம்
இடைத்தேர்தலில், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்
கார்த்திகா உள்பட, 12 பேர் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து, சேலம்
கோட்டை மைதானத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம், நேற்று காலை, 11:00 மணிக்குநடந்தது.
நா.த.க.,
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆதிதீபக் தலைமை வகித்தார். மாநில கொள்கை
பரப்பு செயலர்கள் நல்லான், அருள் இனியன் பேசினர். முன்னதாக, அரசியல்
பழிவாங்கும் நோக்கில் கைது செய்த, த.வெ.க., அரசின் அடக்குமுறையை
கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினர். மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்
இமயஈஸ்வரன், காசிமன்னன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.