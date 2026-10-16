/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 'நர்சிங்' கல்லுாரி மாணவி தொழிலாளியுடன் தஞ்சம்
ADDED : அக் 16, 2026 03:12 AM
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ஓமலுார்: ஓமலுார் அருகே அலையனுாரை சேர்ந்தவர் மகேஸ்வரி, 40. இவரது மகள் மோனிசா, 21. தனியார் நர்சிங் கல்லுாரியில், 2ம் ஆண்டு படிக்கிறார். கடந்த, 12ல் கல்லுாரி சென்ற அவர், வீடு திரும்பவில்லை.
பெற்றோர் புகார்படி, ஓமலுார் போலீசார் விசாரித்தனர். இந்நிலையில் மோனிசா, செம்மண்கூடலை சேர்ந்த, கூலித்தொழிலாளி மனோ, 23, என்பவரை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டு, பாதுகாப்பு கேட்டு, நேற்று போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தஞ்சம் அடைந்தார். இருவரது பெற்றோரை அழைத்து பேச்சு நடத்தி போலீசார் அனுப்பிவைத்தனர்.