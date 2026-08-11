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ரயிலில் கஞ்சா கடத்தல் ஒடிசா வாலிபர்கள் கைது

ரயிலில் கஞ்சா கடத்தல் ஒடிசா வாலிபர்கள் கைது

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:03 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:03 AM

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சேலம்: சேலம் ரயில்வே போலீசார், நேற்று விசாகப்பட்டினம் - கொல்லம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், ஜோலார்பேட்டையில் ஏறி சோதனை செய்தனர்.

சேலம், கருப்பூர் அருகே வந்தபோது, முன்-பதிவற்ற பெட்டியில் இருந்த இரு வாலிபர்களின் பைகளை சோதனை செய்தனர். அதில், 7 கிலோ கஞ்சா இருந்தது. விசார-ணையில் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த சல்மான் மண்டல், 30, சாமியல் ரைதா, 37, என்பதும், ஆந்திராவில் இருந்து கஞ்சா கடத்தி வந்ததும் தெரிந்தது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, தாரமங்கலம் போலீசா-ரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

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