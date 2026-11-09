தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் ஆட்சிமொழி பயிலரங்கம்
தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில் ஆட்சிமொழி பயிலரங்கம்
ADDED : நவ 09, 2026 12:52 AM
சேலம்: சேலம் மாவட்ட தமிழ் வளர்ச்சித்துறை சார்பில், ஆட்சிமொழி பயிலரங்கம், கருத்தரங்கு நடந்தது.
மண்டல தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இணை இயக்குனர் பாரதி தலைமை வகித்தார்.
மாவட்ட கலெக்டர் இளம்பகவத், கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கினார். கவிஞர் முத்து மாரய்யன், சேலம்- 7 அரசு கலைக்கல்லுாரி தமிழ்த்துறை தலைவர் ராகவன் அச்சுதன் ஆகியோர் கருத்துரையாற்றினர். பெரியார் பல்கலைக்கழக முதுகலை பாடத்திட்டக்குழு உறுப்பினர் தாரை.குமரவேலு, கருத்தரங்கில் 'தமிழ் ஆட்சி மொழியும் தமிழக புலவர்களும்' என்பது பற்றி கூறியதாவது:பாரத நாட்டின் விடுதலைக்கு பின்னால், தமிழகத்தில் காமராஜ் முதல்வராக ஆனபோது, 1956ம் ஆண்டு, தமிழ் ஆட்சிமொழி சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. குறிஞ்சிக்கோர் கபிலன் என்ற புகழ் பெற்ற கவிஞர் பாரி மன்னரின் அங்கவை, சங்கவை இரண்டு பெண் குழந்தைகளையும் காப்பாற்றி வடக்கிருந்து உயிர் நீத்தார். தமிழ் மூதாட்டி அவ்வையாரின் 'கற்றது கை மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு' என்ற கவிதை, அமெரிக்க நகரின் பிரிமான்ட் அரசு பொது உயர்நிலைப் பள்ளியில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு என்ற சொல்லை முதலில் இலக்கியத்தில் கொண்டு வந்தவர் சிலப்பதிகாரம் எழுதிய இளங்கோவடிகள். ஓலைச்சுவடியில் இருந்த அருந்தமிழ் இலக்கியங்களை நீதியரசர் சேலம் ராமசாமி முதலியாரின் வழிகாட்டுதலில், அச்சாக்கம் செய்த அருந்தமிழறிஞர் தமிழ் தாத்தா உ.வே.சா., மொழியால் காலத்தின் தேவையை ஈடு செய்தவர்களாக மகாகவி பாரதி, பாரதிதாசன், கண்ணதாசன் உள்ளனர். இவ்வாறு கூறினார்.
செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் மோகன்ராஜ் நன்றி கூறினார்.