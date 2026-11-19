கனரக டிப்பர் லாரிகளை இயக்க வேண்டாம் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு
கனரக டிப்பர் லாரிகளை இயக்க வேண்டாம் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு
ADDED : நவ 18, 2026 05:58 AM
பனமரத்துப்பட்டி,:சேலம்
- நாமக்கல் நெடுஞ்சாலை, நாழிக்கல்பட்டி பிரிவு பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து,
நிலவாரப்பட்டி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வழியே, ஜருகுமலை
அடிவாரம் வரை செல்லும் தார்ச்சாலை, பனமரத்துப்பட்டி ஒன்றிய
கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பாரப்பட்டியில் இருந்து
நிலவாரப்பட்டிக்கு அச்சாலை வழியே கல்குவாரி கனரக வாகனங்கள்
இயக்கப்பட்டதால், சாலை சேதமடைந்தது.
அதிக பாரம் கொண்ட கனரக கல்குவாரி
வாகனங்கள் இயக்கப்பட்டதால், பள்ளி, மாணவ, மாணவியர், பொதுமக்கள்,
விவசாயிகள் சிரமத்துக்கு ஆளாகினர். கடந்த, 5ல், கல்குவாரி கனரக
வாகனங்களை சிறைபிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட அப்பகுதி மக்கள்
முயன்றனர். ஒன்றிய அதிகாரிகள், வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள்
பேசியதால், மக்கள் அமைதி காத்தனர்.
நேற்று, சேலம் தாசில்தார் சிவராஜி, பனமரத்துப்பட்டி ஒன்றிய ஆணையாளர் பழனிசாமி, மல்லுார் போலீசார் முன்னிலையில் கல்குவாரி உரிமையாளர்கள், பொதுமக்கள் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.
இது
குறித்து, ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில்,'சேதமடைந்த
தார்ச்சாலையை சீரமைக்கும் வரை, அதிக பாரம் ஏற்றிய கனரக டிப்பர்
லாரிகளை இயக்க வேண்டாம் என, இரு தரப்பிலும் முடிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது,' என்றனர்.