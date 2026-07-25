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குளவி கடித்து மூதாட்டி பலி

குளவி கடித்து மூதாட்டி பலி

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:24 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:24 AM

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ஏற்காடு; ஏற்காடு, கொம்புத்துாக்கி, ஈச்சாங்காடை சேர்ந்த காளி மனைவி ராஜம்மாள், 61. நேற்று முன்தினம் அவரது காபி தோட்டத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது அருகே மரத்தில் இருந்த குளவி கூட்டில், குச்சி பட்டது.

தொடர்ந்து பறந்த குளவிகள், ராஜம்மாளை கடித்-தது. அலறல் சத்தம் கேட்டு, அங்கிருந்தவர்கள் ஓடி வந்து, அவரை மீட்டு, வாழவந்தி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சேர்த்தனர். மேல் சிகிச்-சைக்கு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனும-திக்கப்பட்ட அவர், நேற்று உயிரிழந்தார். ஏற்காடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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